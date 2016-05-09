Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.05.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 11: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.05.2016
46 Min.Folge vom 09.05.2016Ab 6
Tricky Niki nimmt in der 11. Folge am Witze-Stammtisch von "Sehr witzig!?" auf PULS 4 platz. Mit dabei hat er aber außerdem noch einen tierischen Freund. Es wurde auch in dieser Folge wieder "sehr witzig".
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4