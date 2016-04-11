Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 11.04.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 7: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 11.04.2016
"Toni lässt es polstern" - diesmal nicht am grünen Rasen, sondern am "Sehr witzig!?"- Stammtisch. Gemeinsam mit dem "Sehr witzig!?"-Team rund um Gery Seidl, Harry Prünster und Lydia Prenner-Kasper misst sich Toni Polster im Witze-Erzählen. Die Kategorien diesmal: Lieblingswitz, Frauenwitz, Quizwitz - und natürlich der Sportlerwitz. Mit seinem über die Grenzen bekannten Wiener Schmäh greift der Wuchteldrucker nach dem Sieger-Bierkrug und zeigt den Kontrahenten dabei die rote Karte. Dass Toni Polster heute als einer der besten Kicker in der Geschichte Österreichs gilt, nimmt er gelassen und meint schmunzelnd: "Ich bin lieber eine lebende Legende, als ein Denkmal."
