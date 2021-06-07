Sehr Witzig!? mit Sonja Kirchberger vom 07.06.2021Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Sehr Witzig!? mit Sonja Kirchberger vom 07.06.2021
Folge vom 07.06.2021
Sonja Kirchberger ist zu Gast beim lustigsten Stammtisch des Landes und versucht, dem Witze-Trio um Gerald Fleischhacker, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster die Stirn zu bieten. Kann die Schauspielerin ihr Talent unter Beweis stellen und am Ende den begehrten Siegerkrug ergattern?
