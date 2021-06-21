Sehr Witzig!? mit Toni Faber vom 21.06.2021Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 4: Sehr Witzig!? mit Toni Faber vom 21.06.2021
46 Min.Folge vom 21.06.2021Ab 6
Seit 20 Jahren arbeitet er als Dompfarrer im Wiener Stephansdom. Nun kehrt Toni Faber beim "Sehr Witzig!?"-Trio um Gerald Fleischhacker, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster ein und will mit einem Schenkelklopfer nach dem anderen das Publikum überzeugen. Wer sich die meisten Witzepunkte sichert?
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Sehr witzig!?
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