SEHR WITZIG!? Mit Mini & ClausJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 12: SEHR WITZIG!? Mit Mini & Claus
46 Min.Folge vom 16.05.2022Ab 6
Mini & Claus sind zu Gast beim lustigsten Stammtisch des Landes und versuchen gemeinsam, dem Witze-Trio um Gerold Rudle, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster die Stirn zu bieten. Können Mini & Claus den begehrten Siegerkrug für sich beanspruchen?
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Altersfreigabe:
6
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