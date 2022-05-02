Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Folge vom 02.05.2022Ab 6

Rudi Fußi mischt das Witzetrio um Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster auf. Im Kampf um den Siegerkrug witzeln sie gemeinsam um die Wette und sorgen mit einer Pointe nach der anderen für beste Unterhaltung. Der Stargast startet den Abend mit einem Politikerwitz und gibt passend dazu spannende Einblicke in die österreichische Politik. Kann er damit beim Studiopublikum punkten?

