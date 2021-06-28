Sehr Witzig!? mit CLAIRVOYANTS vom 28.06.2021Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 5: Sehr Witzig!? mit CLAIRVOYANTS vom 28.06.2021
45 Min.Folge vom 28.06.2021Ab 6
Aus Las Vegas ins PULS 4-Studio: Amélie van Tass und Thommy Ten zählen als die Clairvoyants mittlerweile zu den gefragtesten Magiern. Nun stellen sie am PULS 4-Witzestammtisch mit Gerad Fleischhacker, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster ihr Witze-Können unter Beweis.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4