Staffel 01 Folge 04: Mörderischer Drogentrip
46 Min.Ab 12
2021 sterben kurz nacheinander zwei Männer an einer Überdosis der Sex-Droge Liquid Ecstasy im Bett eines Wieners. Statt Sex finden sie den Tod. Tragischer Unfall oder eiskalter Mord? Und: Im 19. Jahrhundert lockt der Better-Clan Männer in die Sex-Falle.
