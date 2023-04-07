Staffel 01 Folge 03: Im BlutrauschJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Staffel 01 Folge 03: Im Blutrausch
47 Min.Folge vom 07.04.2023Ab 12
Eine toxische Beziehung endet für Stefanie P. in einem Müllraum - zerstückelt und aufgeteilt in zwei Müllsäcken. Ihr Freund tötet sie im Blutrausch. Und: In den 1920ern misshandelt eine sadistische Lehrerin Kinder mit Prügelstrafen.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
