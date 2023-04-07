Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 3vom 07.04.2023
47 Min.Folge vom 07.04.2023Ab 12

Eine toxische Beziehung endet für Stefanie P. in einem Müllraum - zerstückelt und aufgeteilt in zwei Müllsäcken. Ihr Freund tötet sie im Blutrausch. Und: In den 1920ern misshandelt eine sadistische Lehrerin Kinder mit Prügelstrafen.

