Sex & Crime

Staffel 01 Folge 01: Der Silvestermord

ATVStaffel 1Folge 1vom 24.03.2023
50 Min.Folge vom 24.03.2023Ab 12

Als am Silvesterabend 2009 ein Mann qualvoll auf der Straße stirbt, glauben die Ermittler erst an einen Böllerunfall. Doch der Pathologe Johann Missliwetz ist nicht von dieser Theorie überzeugt. Gegen alle Widerstände findet er heraus, dass der 35-Jährige Billiardprofi Harald W. erschossen wurde.

