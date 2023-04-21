Staffel 01 Folge 05: Der Rivalinnen-MordJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Staffel 01 Folge 05: Der Rivalinnen-Mord
47 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 12
Zwei Frauen, die denselben Mann lieben. Die eine ist 16 Jahre alt, die andere mehr als doppelt so alt. Als die 40-jährige Sieglinde Z. von der neuen Beziehung ihres 18-jährigen Geliebten erfährt, gerät sie in Rage. Sie schmiedet einen eiskalten Mordplan.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
