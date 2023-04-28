Staffel 01 Folge 06: Der Stalking-MordJetzt kostenlos streamen
Sex & Crime
Folge 6: Staffel 01 Folge 06: Der Stalking-Mord
49 Min. Ab 6
Wenn aus Liebe Hass wird: Sara L. lernt Rene P. im Internet kennen. Kurz darauf ziehen sie zusammen und der Alptraum beginnt: Der Jurist entpuppt sich als gewalttätig. Nach der Trennung stalkt er Sara L. und verfolgt sie überall hin. Bis es zur Tragödie kommt.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
