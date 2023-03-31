Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sex & Crime

Staffel 01 Folge 02: Der Prater Serienmörder

ATVStaffel 1Folge 2vom 31.03.2023
51 Min.Folge vom 31.03.2023Ab 12

Mehrere Prostituierte verschwinden in Wien und Graz. Die Polizei tappt im Dunkeln. Bis zu einem Abend im Juni 2002, als die Polizei die Wohnung eines 36-jährigen Schlossers durchsucht und Blutspuren im Keller findet. Und im 19. Jahrhundert treibt Serienmörder Hugo Schenk sein Unwesen.

ATV
