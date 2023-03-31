Staffel 01 Folge 02: Der Prater SerienmörderJetzt kostenlos streamen
Mehrere Prostituierte verschwinden in Wien und Graz. Die Polizei tappt im Dunkeln. Bis zu einem Abend im Juni 2002, als die Polizei die Wohnung eines 36-jährigen Schlossers durchsucht und Blutspuren im Keller findet. Und im 19. Jahrhundert treibt Serienmörder Hugo Schenk sein Unwesen.
