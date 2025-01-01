Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sex & Crime

Staffel 01 Folge 06: Der Stalking-Mord

ATVStaffel 1Folge 6
Staffel 01 Folge 06: Der Stalking-Mord

Sex & Crime

Folge 6: Staffel 01 Folge 06: Der Stalking-Mord

49 Min.Ab 6

Wenn aus Liebe Hass wird: Sara L. lernt Rene P. im Internet kennen. Kurz darauf ziehen sie zusammen und der Alptraum beginnt: Der Jurist entpuppt sich als gewalttätig. Nach der Trennung stalkt er Sara L. und verfolgt sie überall hin. Bis es zur Tragödie kommt.

ATV
