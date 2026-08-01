Sherwood
Folge 1: Die zukünftige Robin
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
In einer überfluteten Stadt des 23. Jahrhunderts entdeckt eine rebellische Waise, dass sie ein weit größeres Schicksal hat, als sie sich je vorgestellt hat, als sie in den Besitz eines mysteriösen, hochtechnologischen Handschuhs kommt, der ihrem Vater gehörte.
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Sherwood
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Genre:Kinder
Altersfreigabe:
12
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