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Sherwood

Die zukünftige Robin

KinderweltStaffel 1Folge 1vom 01.08.2026
Die zukünftige Robin

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Sherwood

Folge 1: Die zukünftige Robin

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

In einer überfluteten Stadt des 23. Jahrhunderts entdeckt eine rebellische Waise, dass sie ein weit größeres Schicksal hat, als sie sich je vorgestellt hat, als sie in den Besitz eines mysteriösen, hochtechnologischen Handschuhs kommt, der ihrem Vater gehörte.

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