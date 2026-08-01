Robin trifft ihren SchöpferJetzt kostenlos streamen
Sherwood
Folge 8: Robin trifft ihren Schöpfer
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Nachdem Robin gefangen genommen wurde, trifft sie endlich ihren Vater, Tom Loxley. Sie erfährt, dass die Unterwasser-Energie-Sonde Teil einer massiven Operation (genannt das Aufstiegsprojekt) ist, um die Oberstadt mobil zu machen, damit sie nach einer günstigeren, ressourcenreichen Umgebung suchen kann, die sie plündern kann. Währenddessen nimmt sich Juba vor, eine Solo-Rettungsmission zu starten.
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Sherwood
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Genre:Kinder
Altersfreigabe:
12
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