Sherwood
Folge 2: Robin gibt den Armen
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Robin und ihre Adoptivmutter, die Kelp-Bäuerin Tui, müssen kämpfen, um eine revolutionäre neue Nahrungsquelle vor der Entdeckung und Aneignung durch das Regime des Sheriffs zu schützen, während Gripper einen jungen Flüchtling namens Juba befreundet.
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Sherwood
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Genre:Kinder
Altersfreigabe:
12
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