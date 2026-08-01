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Sherwood

Robin gibt den Armen

KinderweltStaffel 1Folge 2vom 01.08.2026
Robin gibt den Armen

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Sherwood

Folge 2: Robin gibt den Armen

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Robin und ihre Adoptivmutter, die Kelp-Bäuerin Tui, müssen kämpfen, um eine revolutionäre neue Nahrungsquelle vor der Entdeckung und Aneignung durch das Regime des Sheriffs zu schützen, während Gripper einen jungen Flüchtling namens Juba befreundet.

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