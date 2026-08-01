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Sherwood

Robin taucht tief

KinderweltStaffel 1Folge 3vom 01.08.2026
Robin taucht tief

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Sherwood

Folge 3: Robin taucht tief

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Robin und Co. sind entsetzt darüber, wie leicht die Angriffsroboter des Regimes – oder DroBos – sie verfolgen können. Als sie sich in einem alten unterirdischen Zug verstecken, entdecken sie, dass ihr neuester Zugang, Rose, mit einem Ortungsgerät ausgestattet ist. Aber sie lernen auch, wie man als Team zusammenarbeitet.

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