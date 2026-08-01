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Sherwood

Robin unter Belagerung

KinderweltStaffel 1Folge 7vom 01.08.2026
Robin unter Belagerung

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Sherwood

Folge 7: Robin unter Belagerung

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Robin und Co. kehren nach Sherwood zurück, nur um zu entdecken, dass der Sheriff einen umfassenden Angriff auf die Nahrungsversorgung der Seeernten gestartet hat. Gleichzeitig hat er Gisbourne geschickt, um die See-Farm zu inspizieren. Robin ist hin- und hergerissen zwischen dem Schutz der Seeernten und der Rettung des Kelpoteins.

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