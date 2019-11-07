SK Kölsch
Folge 2: Eine brandheiße Frau
47 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Auf der Autobahn fliegen innerhalb kürzester Zeit zwei Sportwagen in die Luft. Der Fahrer des zweiten Fahrzeuges überlebt den Unfall schwer verletzt. Er berichtet, dass er eine Tramperin mitgenommen hatte, die kurz vor der Detonation ausgestiegen ist ...
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH