Ein Mord kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
SK Kölsch
Folge 7: Ein Mord kommt selten allein
48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Bei einer Gasexplosion in seiner Praxis kommt der Arzt Dr. Horst Zielinski ums Leben. Taube geht von Selbstmord aus, Jupp ist skeptisch. Die Tatsache, dass der Tote HIV-positiv war, scheint Taubes Theorie zu bestätigen. Aber wer war die Blondine, die fluchtartig den Tatort verließ? Der Mord an dem Callgirl Susi Slotzki, das mit dem Toten eine Verabredung hatte, stiftet noch mehr Verwirrung. Die Spur führt schließlich zu der Familie des verstorbenen Mannes ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH