Du sollst nicht stehlenJetzt kostenlos streamen
SK Kölsch
Folge 3: Du sollst nicht stehlen
47 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6
In der Kirche wurde die Monstranz von Sankt Martin gestohlen und der Pfarrer erschossen aufgefunden. Der 15-jährige Snooker gerät in Verdacht - aber er ist nur Augenzeuge. Die Killer sind hinter ihm her ...
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH