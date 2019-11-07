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SK Kölsch

Du sollst nicht stehlen

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 07.11.2019
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SK Kölsch

Folge 3: Du sollst nicht stehlen

47 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6

In der Kirche wurde die Monstranz von Sankt Martin gestohlen und der Pfarrer erschossen aufgefunden. Der 15-jährige Snooker gerät in Verdacht - aber er ist nur Augenzeuge. Die Killer sind hinter ihm her ...

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