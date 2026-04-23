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SK Kölsch

Der Aap

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 23.04.2026
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Folge 6: Der Aap

48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 16

Taube jagt zwei Erpresser in einem Kölner Parkhaus und schießt einen Verbrecher nieder. Wenig später wird er überfallen und entführt. Am nächsten Morgen erhält Haupt einen Anruf von dem Entführer - ein alter Bekannter: Karl-Heinz Arpers, genannt der Aap. Ausgerechnet seinen Sohn Thomas hat Taube bei der Schießerei niedergestreckt ...

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