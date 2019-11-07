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SK Kölsch

Die letzte Partie

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 07.11.2019
Die letzte Partie

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SK Kölsch

Folge 5: Die letzte Partie

47 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Eine ausgebrannte Hotelsuite, vier verkohlte Leichen - offenbar die traurigen Überreste einer illegalen Pokerrunde. Der Verdächtige Anton Weber hat ein hieb- und stichfestes Alibi, das ihm sein Mitarbeiter Jan Holting liefert. Holting ist ein ehemaliger Kollege und Freund von Klaus Taube aus BKA-Zeiten. Angeblich arbeitet er undercover bei Weber und steht kurz davor, seinen Arbeitgeber ans Messer liefern zu können. Doch Jupp glaubt, Holting habe die Seiten gewechselt ...

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