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SK Kölsch

Quacksalber

SAT.1Staffel 6Folge 66vom 07.11.2019
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Folge 66: Quacksalber

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Helge Morgenthaler, ein Naturheilkundler, wird ermordet in seiner Praxis aufgefunden. Bei ihren Ermittlungen treffen Jupp und Falk auf Gregor von Tolksdorff, einen Multimillionär, der mit Morgenthalers Medizin von einer rätselhaften Allergie geheilt wurde, und seine dubiose Ehefrau Brigitta, die es auf das Erbe ihres Mannes abgesehen hat. Aber auch ein gewisser Herr Wenstedt und dessen Sohn verhalten sich mehr als verdächtig.

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