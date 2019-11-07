SK Kölsch
Folge 67: Geld stinkt nicht
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Kurz nachdem Titus Lamberti das Erbe seines Vaters Richard, der legendäre Kölner Miettoiletten-König, übernommen hat, wird er auf einem der Mietklos aufgefunden - tot! Jupp und Falk stellen bald fest, dass die Geschäfte der Lamberti-Erben zum Himmel stinken!
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH