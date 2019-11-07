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SK Kölsch

Geld stinkt nicht

SAT.1Staffel 6Folge 67vom 07.11.2019
Geld stinkt nicht

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Folge 67: Geld stinkt nicht

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Kurz nachdem Titus Lamberti das Erbe seines Vaters Richard, der legendäre Kölner Miettoiletten-König, übernommen hat, wird er auf einem der Mietklos aufgefunden - tot! Jupp und Falk stellen bald fest, dass die Geschäfte der Lamberti-Erben zum Himmel stinken!

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