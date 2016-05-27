SK Kölsch
Folge 76: Schnitzeljagd
45 Min.Folge vom 27.05.2016Ab 12
Hauptkommissar Achim Pohl, der meistens die Aktenarbeit für alle im Büro erledigt, wird von einem Raubüberfall eingeholt, der Jahre zurückliegt. Als sein früherer Informant ermordet wird, gerät auch sein Leben in Gefahr. Das SK Kölsch-Team tappt zunächst im Dunkeln.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH