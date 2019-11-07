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SK Kölsch

Unter Grillern

SAT.1Staffel 6Folge 78vom 07.11.2019
Unter Grillern

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SK Kölsch

Folge 78: Unter Grillern

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Bei einem Brandanschlag auf einem Campingplatz am Rhein kommt ein Mann ums Leben. Das SK Kölsch stößt bei den Campern auf eine Mauer des Schweigens, sodass Jupp versucht, als verdeckter Ermittler Licht ins Dunkel zu bringen. Als ein weiterer Mord passiert, spitzen sich die Ereignisse auf dem Campingplatz zu - auch für Jupp .

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