SK Kölsch
Folge 78: Unter Grillern
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Bei einem Brandanschlag auf einem Campingplatz am Rhein kommt ein Mann ums Leben. Das SK Kölsch stößt bei den Campern auf eine Mauer des Schweigens, sodass Jupp versucht, als verdeckter Ermittler Licht ins Dunkel zu bringen. Als ein weiterer Mord passiert, spitzen sich die Ereignisse auf dem Campingplatz zu - auch für Jupp .
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH