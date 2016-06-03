SK Kölsch
Folge 80: K.O.
45 Min.Folge vom 03.06.2016Ab 12
Der türkische Boxer Hassan rast mit seinem Wagen gegen eine Mauer und ist sofort tot. Jupp, Falk und Dr. Schwarz sind zufällig Zeugen des Unfalls. War es Mord, wie Dr. Schwarz sofort vermutet? Der Bruder des Toten glaubt fest daran und ermittelt auf eigene Faust.
Weitere Folgen in Staffel 6
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH