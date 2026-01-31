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Skilegenden

Skilegenden: Toni Sailer

ORF1Staffel 1Folge 10vom 31.01.2026
Skilegenden: Toni Sailer

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Skilegenden

Folge 10: Skilegenden: Toni Sailer

47 Min.Folge vom 31.01.2026

In den Nachkriegsjahren sorgte eine Gruppe österreichischer Skifahrer für internationale Furore. Sie fuhren eine Reihe Siege für Österreich ein, gewannen Weltmeisterschaften und errangen Olympiasiege – und sie kamen alle aus einer Region: aus Kitzbühel. Das Wunderteam aus Kitzbühel bestand aus Ernst Hinterseer, Hias Leitner, Christian Pravda, Fritz Huber, Anderl Molterer und dem prominentesten Mitglied Toni Sailer.

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