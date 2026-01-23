Skilegenden: Stephan EberharterJetzt kostenlos streamen
Skilegenden
Folge 7: Skilegenden: Stephan Eberharter
Weltmeister, Olympiasieger, Seriensieger, Publikumsliebling: Stephan Eberharter gewinnt, was es zu gewinnen gibt. Seinen Durchbruch feiert der damals 21-Jährige bei der Ski-WM 1991 in Saalbach-Hinterglemm – ohne zuvor je ein Weltcuprennen gewonnen zu haben. Mit einer furiosen Fahrt holt er den Super-G-Titel und wird Doppelweltmeister. Ein kometenhafter Aufstieg, gekrönt mit der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres. Doch Verletzungen werfen ihn brutal zurück: Innenbandriss, Olympia-Enttäuschung 1992 in Albertville, Motorradunfall, Knieverletzung – Eberharter verliert sogar seinen Platz im ÖSV-Team. Was folgt, ist eines der spektakulärsten Comebacks des Skisports. Mit eiserner Disziplin kehrt Eberharter an die Weltspitze zurück, gewinnt Olympisches Gold, einen weiteren WM-Titel und insgesamt 29 Weltcuprennen – und stellt in seinen besten Jahren selbst Dominator Hermann Maier in den Schatten. Bildquelle: ORF/Thomas Ramstorfer
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