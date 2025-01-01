Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die intime Erfahrung in Julias Tantra -Oase bringt Slavik an seine Grenzen. Die Mentorin ist enttäuscht über die Unfähigkeit ihres Klienten. Schon nach den ersten Minuten versucht Slavik verzweifelt den geschulten Handgriffen Julias zu entkommen. Er redet sich um Kopf und Kragen, doch es gelingt ihm nicht von seiner Unsicherheit abzulenken. Einem verwundeten Käfer ähnlich wälzt er sich auf dem Boden von links nach rechts - der Anblick ist wirklich erbärmlich. Und tatsächlich - erst außerhalb von Julias esoterischen Ambiente, als es um Yonis und Lingams geht, scheint Slavik den Tantra- Schreck überwunden.

