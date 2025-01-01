Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 5: Ritter
22 Min.Ab 12
Die Rittergilde Berlin entführt Slavik auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Im Mittelalter gab es weder You- Tube, noch Tinder. Im dunklen Zeitalter konnte nicht jeder Mann auch tatsächlich ein Ritter werden. Wird Slavik sich dem Duell - Mann gegen Mann - stellen oder zieht er im Angesicht des Todes den Schwanz ein?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Slavik - Auf Staats Nacken
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions