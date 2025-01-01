Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf dem Rummel

Folge 8: Auf dem Rummel

24 Min.Ab 16

Let ́s Go! Gewinne, Gewinne, Gewinne! In jedem auch noch so ländlich gelegenen Kaff in Deutschland ist die Dorfkirmes das Highlight des Jahres. Welches Kind träumt nicht von einem Leben auf dem Rummelplatz. Slavik trifft die Menschen, für die der Rummel jedoch kein Ort des Vergnügens, sondern Alltag und harte Arbeit bedeutet. Ob als ein mit Kettensäge bewaffneter Erschrecker in der Geisterbahn oder als der Besitzer eines Autoscooters. Mit welchem Geschäft lässt sich das meiste Geld verdienen? Wie lebt man als Familie hinter dem Riesenrad? Slavik unterstützt die Betreiber eines Kettenkarussells bei der Instandhaltung des Fahrgeschäftes. Schnell erkennt er, dass ein echter Schausteller wirklich mit allen Wassern gewaschen sein muss.

