Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 6: Clubkultur
Berlin ist Technostadt. Slavik folgt dem Hype in einen Berliner Technoclub. Hier bekommt er einen exklusiven Einblick in die Maschinerie deutscher Tanzkultur - da wo es keine Sperrstunde gibt und 24/7 durchgehend eskaliert werden kann. In der Schlange vor dem Club senden die Raver Stoßgebete gen Himmel. Um die Härte der Berliner Clubtür rühmen sich Legen. Als Security hat Slavik die Macht - heute darf er entscheiden, wer feiern darf und wer draußen bleiben muss. Egal ob Sicherheitsmann, DJ oder Barkeeper - hinter der Party arbeitet ein ganzes Uhrwerk. Aber auch ein Clubbesucher hat es nicht leicht. Welcher Tanzstiel ist heute noch angesagt? Mit welchen Sprüchen lässt sich die Gunst des Gegenübers erlangen und wie kassiert man an der Bar mit Sicherheit eine Ohrfeige?
