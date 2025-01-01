Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 2: Prepper
Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Der kulturelle Fortschritt hat uns von einem Leben in und mit der Natur weitgehend distanziert. Dabei sind Pandemien, Klimawandel und Flutkatastrophen reale Gefahren, mit denen wir uns zukünftig zunehmend konfrontiert sehen müssen. Nur die Wenigsten sind tatsächlich auf einen Ernstfall vorbereitet. Daniel Schäfer, Ex-Soldat und Prepper hat Slavik auf das Survival Gelände in Berlin eingeladen. Slavik weiß weder, was man zum Überleben braucht, noch ist er in der Lage Erste-Hilfe zu leisten. Daniel merkt schnell, dass die Überlebenschance für den Jungen im Fall der Fälle sehr gering ausfallen wird.
