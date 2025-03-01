Zum Inhalt springenBarrierefrei
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Gefährlicher Fehlgriff

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 01.03.2025
Gefährlicher Fehlgriff

Snake Security - Schlangenalarm in Australien

Folge 10: Gefährlicher Fehlgriff

22 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12

Stuart und Jess werden mit einer bissigen Rotbäuchigen Schwarzotter konfrontiert. Mick und Adele rücken derweil an, um einen Buntwaran zu retten, der die Flucht auf ein Dach ergriffen hat. Für Stuart hingegen steht ein riskanter Einsatz bevor, denn mitten auf einer Kreuzung hat sich eine Schlange in einem Transporter zurückgezogen.

