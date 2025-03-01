Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 8: Poolparty mit Schlange
23 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Mick und Adele treffen bei ihrem nächsten Einsatz auf eine angriffslustige Rautenpython, die sich mitsamt ihren Eiern einquartiert hat. Indessen findet eine Östliche Braunschlange ihre Vorliebe zum Schwimmen und sorgt für Panik in einem Pool und ein hungriger Buntwaran möchte sich an Hühnereiern bedienen und sorgt für große Aufregung.
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited