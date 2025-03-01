Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 01.03.2025
22 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12

Auf einem Campingplatz wartet eine besondere Herausforderung für Stuart und Olivia - denn dort sind gleich vier Rautenpythons eingedrungen. Mick und Adele müssen eine Schlange in einem Schlafzimmer auffinden, um ein Pärchen vor bösen Überraschungen zu bewahren und Stuart versucht einer gefährlichen Östlichen Braunschlange zuvorzukommen.

