ProSieben MAXXStaffel 2Folge 12vom 11.03.2024
22 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Zwei Katzen befinden sich in großer Gefahr, denn eine angriffslustige Python ist auf sie aufmerksam geworden. Können Mick und Adele die Schlange rechtzeitig entfernen? Während Mick und Adele eine Peitschennatter beim Verschlingen einer kleinen Eidechse beobachten, müssen sie es mit einer wildgewordenen grünen Baumpython aufnehmen.

