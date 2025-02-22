Zum Inhalt springenBarrierefrei
Snake Security - Schlangenalarm in Australien

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 4vom 22.02.2025
Folge 4: Gefangen im Netz

22 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Stuart McKenzie und Chris haben mitten in einem Vogelnest einen riskanten Einsatz, denn eine eineinhalb Meter lange Östliche Braunschlange hat sich dort verfangen. Währenddessen hat sich eine launische Rautenpython im Gartenhaus einer jungen Familie eingenistet, die Adeles Gesicht nur knapp verfehlt. Der Fund einer Rotbäuchigen Schwarzotter wird komplizierter als gedacht.

