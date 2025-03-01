Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 6: Flucht ins Unterholz
22 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Stuart versucht bei seinem heutigen Einsatz, eine gefährliche Östliche Braunschlange einzufangen, die in einem Garten Zuflucht gefunden hat. Für Mick und Adele entsteht eine riskante Situation, denn vor einem Familienhaus beginnt eine Rotbäuchige Schwarzotter ihre Jagd. Und eine Rautenpython stellt das Duo Stuart und Jess auf die Probe.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited