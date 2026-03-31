So isst Österreich besser: Quetschies, Waffeln und KaiserschmarrnJetzt kostenlos streamen
So isst Österreich besser
Folge 7: So isst Österreich besser: Quetschies, Waffeln und Kaiserschmarrn
50 Min.Folge vom 31.03.2026
Fertiggerichte liegen im Trend, doch was steckt wirklich drin? Silvia Schneider und Molekularbiologe Fritz Treiber vergleichen in Spitzenküchen "frisch gekocht“ mit Fertigprodukten. Bei Eveline Wild werden Quetschies, Waffeln und Kaiserschmarrn getestet und analysiert. Bildquelle: ORF/On Media
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