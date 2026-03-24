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So isst Österreich besser

So isst Österreich besser: Instantnudeln und Gulaschsuppe

ORF2Staffel 1Folge 5vom 24.03.2026
So isst Österreich besser: Instantnudeln und Gulaschsuppe

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So isst Österreich besser

Folge 5: So isst Österreich besser: Instantnudeln und Gulaschsuppe

49 Min.Folge vom 24.03.2026

Packerl aufreißen oder frisch kochen – wer gewinnt wirklich? Silvia Schneider und Molekularbiologe Fritz Treiber gehen dem Fertiggericht-Hype auf den Grund. In der Küche von Richard Rauch wird’s ernst: Instantnudeln vs. echte Gulaschsuppe. Geschmack, Inhaltsstoffe, Tricks der Industrie – und die gnadenlose Verkostung. Ehrlich, frech, überraschend: So schmeckt die Wahrheit! Bildquelle: ORF/On Media

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