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So isst Österreich besser

So isst Österreich besser

ORF2Staffel 1Folge 8vom 07.04.2026
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So isst Österreich besser

Folge 8: So isst Österreich besser

49 Min.Folge vom 07.04.2026

Was steckt in Fertigsuppen und Aufstrichen? Silvia Schneider besucht Koch Max Stiegl und analysiert mit Fritz Treiber industrielle Produkte wie Pilzcremesuppe, Liptauer und Hummus. Während Stiegl frische Alternativen zeigt, werden Zutaten, Zusatzstoffe und Herstellungsprozesse kritisch beleuchtet. Bildquelle: ORF/On Media

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