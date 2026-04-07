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So isst Österreich besser
Folge 8: So isst Österreich besser
49 Min.Folge vom 07.04.2026
Was steckt in Fertigsuppen und Aufstrichen? Silvia Schneider besucht Koch Max Stiegl und analysiert mit Fritz Treiber industrielle Produkte wie Pilzcremesuppe, Liptauer und Hummus. Während Stiegl frische Alternativen zeigt, werden Zutaten, Zusatzstoffe und Herstellungsprozesse kritisch beleuchtet. Bildquelle: ORF/On Media
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