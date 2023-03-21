Staffel 01 Folge 03: Großfamilie mit VerdauungsstörungenJetzt kostenlos streamen
So lebt sich's leichter
Folge 3: Staffel 01 Folge 03: Großfamilie mit Verdauungsstörungen
Dieses Mal will Single-Mama Simone aus Oberösterreich mit ihren Kindern die Corona-Kilos loswerden. Seit den Lockdowns ist Zucker ein großes Thema bei den beiden Söhnen der 40-Jährigen. Bis zu fünf Packungen Fertigkakao trinkt jeder der Jungs täglich. Bei Gemüse und Obst hingegen greifen die Kinder fast nie zu – weil Simone selbst kein Fan davon ist. Holly zeigt der alleinerziehenden Mutter, wie sie ihren Kindern Obst und Gemüse trotzdem schmackhaft machen kann – ganz ohne Zwang. Doch kann das gelingen? Denn auch Simone muss kämpfen: Sie hat grade erst den Krebs besiegt und will sich nun endlich wieder wohl in ihrem Körper fühlen! Zudem braucht eine Großfamilie aus Vorarlberg die Unterstützung der Diätrebellin. Stojanka ist junge Mutter und hat bisher erfolglos versucht, ihre Schwangerschafts-Kilos loszuwerden. Holly muss sich aber nicht nur um Stojanka kümmern, sondern um die ganze Großfamilie. Denn Stojankas Schwestern leiden fast alle unter schweren Verdauungsstörungen… Ein wahres Mammutprojekt für Holly – zumal es emotional auch mal knirscht innerhalb der zehnköpfigen Familie!
