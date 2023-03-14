Staffel 01 Folge 02: Susis Chance: BrustverkleinerungJetzt kostenlos streamen
So lebt sich's leichter
Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Susis Chance: Brustverkleinerung
Niki (34) kämpft gegen ihre massive Esssucht an, sie fällt stets in alte Muster zurück, wenn es ihr emotional schlecht geht. Die Sozialbetreuerin wiegt 145 Kilo und leidet unter einer Binge Eating Störung, also regelmäßige Ess-Attacken, wenn sie sich schlecht fühlt. Holly muss die Ernährungsumstellung behutsam angehen. Zuerst soll Niki lernen, ihren derzeitigen Körper nicht zu hassen. Zudem wird schnell klar: Niki ist ein Lieferservice Junkie. Holly will, dass Niki das ändert. Anfangs geht es der 34-jährigen gut, doch nach 3 Wochen des Experiments fällt Niki in ein tiefes Loch, sie hat aus Frust an einem Abend wieder alles in sich hineingestopft, was sie kriegen kann. Niki will das Handtuch werfen… Und: Wie geht es bei Susi und Hans aus Niederösterreich weiter? Susi hat dank Hollys Methode bereits mehr als zehn Kilo abgenommen. Sie will mehr Sport machen, doch ihre großen Brüste hindern sie daran. Bereits seit mehr als 40 Jahren leidet Susi unter ihrer Körbchengröße 110 DD. Susi traut sich jetzt endlich, zu einem Schönheitschirurg zu gehen, um ihre Brüste verkleinern zu lassen – während ihr Mann Hans mit seinen Feierabend-Bieren kämpft. Er wollte seinen Bierkonsum von vier Flaschen täglich auf mindestens die Hälfte reduzieren. Doch im Urlaub fiel Hans wieder in alte Muster zurück…
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