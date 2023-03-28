Staffel 01 Folge 04: Gefährlicher Rat der ÄrztinJetzt kostenlos streamen
So lebt sich's leichter
Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Gefährlicher Rat der Ärztin
Helene (24) war mit ihrem Körper bis vor kurzem eigentlich zufrieden. Doch dann hat ihre Frauenärztin ihr dringend geraten abzunehmen... und Helene tatsächlich Spritzen als Appetitzügler empfohlen. Das Body Bashing hat Helene völlig aus der Bahn geworfen, deshalb hat sie Holly zu Hilfe gerufen. Zu Beginn läuft es hoffnungsvoll – doch dann folgt der nächste Schlag durch die Gynäkologin… Zeitgleich in Vorarlberg, wo Stojanka in der letzte Folge mit ihrem Holly-Experiment startete. Die Leberkäs-Liebhaberin (28) kämpft weiterhin gegen ihre 32 Schwangerschaftskilos – und mit den Dynamiken innerhalb der eigenen Familie: Schwester Maria arbeitet als Model, schwört auf ihre Low Carb-Ernährung und glaubt, dass ihre strikte Diät auch für alle anderen gut ist. Für Jungmutter Stojanka ist das ein irrsinniger Stressfaktor. Als Seelentröster greift sie oft zu süßem oder fettem Essen. Unsere Diät-Rebellin muss eingreifen…
