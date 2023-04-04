Staffel 01 Folge 05: Ich will abspecken – und zwar schnell!Jetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Staffel 01 Folge 05: Ich will abspecken – und zwar schnell!
Milica und Philipp brauchen dringend Hollys Hilfe: Seit der Geburt von Töchterchen Filipa vor fünf Monaten ist das Leben vor allem für Milica völlig auf dem Kopf gestellt. Schlafmangel, Stress, unregelmäßiges Essen, wenig Sport – das verunsichert Milica, so wie viele Jungmamas. Sie ernährt sich oft ausschließlich von Müsli-Riegel… wenn sie überhaupt zum Essen kommt. Zunächst scheinen Hollys Maßnahmen – u.a. Nüsse, Obst und Gemüse als Energiegeber zwischendurch – zu greifen, doch Milica fällt immer wieder in alte Muster zurück. Zeitgleich in Niederösterreich: Sabine (55) kämpft mit den körperlichen Veränderungen durch die Wechseljahre. Sie möchte 20 Kilo weniger auf die Waage bringen, so wie es einmal war… und das möglichst schnell und effizient. Holly sieht, dass Sabine ihren Fleisch- und Süßigkeiten-Konsum einschränken muss und will das Ernährungsverhalten behutsam umstellen. Doch das geht Sabine nicht schnell genug…
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