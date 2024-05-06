Sog amoi: Von damischen Tschentschn und wompaten Batschis: Dem österreischischen Dialekt auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Sog amoi
Folge 1: Sog amoi: Von damischen Tschentschn und wompaten Batschis: Dem österreischischen Dialekt auf der Spur
Nichts trennt so sehr wie die gemeinsame Sprache, wusste schon Kabarettisten-Legende Karl Farkas und meinte damit nicht nur die altbekannten Sprachbarrieren zwischen den teutonischen Nachbarn, den Schweizer Eidgenossen und den Alpenrepubliklern. Auch untereinander sind sich Herr und Frau Österreicher nicht immer einig und zeigen sich etwa in Oberösterreich als wahre Mostschädln, im Vorarlberger Montafon allerdings als erwiesenes Ägagrind. Die Sturköpfe sind also vielfältig, das Spektrum an Dialekten im kleinen Österreich ist groß. „Wia redstn eigentli wirkli?“ fragte sich ein Salzburger Forscherteam der Universität Paris Lodron und hat sich akribisch auf die Suche quer durch Österreich gemacht. Die großen Fragen, die dahinterstehen: Welche Dialekte gibt es? Was verändert sich? Und wird das Idiom der Wiener, Steirer oder der Kärntner gar ganz verschwinden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick