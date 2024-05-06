Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sog amoi

Sog amoi: Von damischen Tschentschn und wompaten Batschis: Dem österreischischen Dialekt auf der Spur

ORF2Staffel 1Folge 1vom 06.05.2024
Sog amoi: Von damischen Tschentschn und wompaten Batschis: Dem österreischischen Dialekt auf der Spur

Sog amoi: Von damischen Tschentschn und wompaten Batschis: Dem österreischischen Dialekt auf der SpurJetzt kostenlos streamen

Sog amoi

Folge 1: Sog amoi: Von damischen Tschentschn und wompaten Batschis: Dem österreischischen Dialekt auf der Spur

9 Min.Folge vom 06.05.2024

Nichts trennt so sehr wie die gemeinsame Sprache, wusste schon Kabarettisten-Legende Karl Farkas und meinte damit nicht nur die altbekannten Sprachbarrieren zwischen den teutonischen Nachbarn, den Schweizer Eidgenossen und den Alpenrepubliklern. Auch untereinander sind sich Herr und Frau Österreicher nicht immer einig und zeigen sich etwa in Oberösterreich als wahre Mostschädln, im Vorarlberger Montafon allerdings als erwiesenes Ägagrind. Die Sturköpfe sind also vielfältig, das Spektrum an Dialekten im kleinen Österreich ist groß. „Wia redstn eigentli wirkli?“ fragte sich ein Salzburger Forscherteam der Universität Paris Lodron und hat sich akribisch auf die Suche quer durch Österreich gemacht. Die großen Fragen, die dahinterstehen: Welche Dialekte gibt es? Was verändert sich? Und wird das Idiom der Wiener, Steirer oder der Kärntner gar ganz verschwinden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sog amoi
ORF2
Sog amoi

Sog amoi

Alle 1 Staffeln und Folgen